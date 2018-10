11 ottobre 2018- 12:04 Def: Bonnafé, crisi debito? Italia ha sempre onorato impegni

Parigi, 11 ott. (AdnKronos) - "Gli italiani hanno già dimostrato che onorano i loro impegni". Ad affermarlo è il Ceo di Bnp Paribas, Jean - Laurent Bonnafé, che in un'intervista a 'Les Echos', risponde al giornalista che gli chiede se teme una crisi del debito italiano. Proprio per questo, aggiunge Bonnafé, "non è il tema" sul tavolo. Invece, sottolinea il numero uno del gruppo bancario francese, "tutte le situazioni Brexit, Italia, introduzione di dazi da parte degli Stati Uniti...possono creare attendismo e portare gli investitori e quelli che fanno l'economia ad essere prudenti, il che limiterà la crescita". Rispondendo al giornalista che gli chiede se fosse preoccupato dalla situazione politica in Italia, il Ceo di Bnp Paribas, il gruppo che controlla la Bnl, spiega che "l'Italia è in una situazione che è il risultato della crisi passata e che segna le menti e l'economia. Bisogna ammetterlo. E' necessario che l'Europa tragga insegnamenti da questa situazione, in un certo qual modo, perché non serve a niente negare l'esistenza di un problema. Questa situazione esiste. Gli italiani 'non fanno apposta' di creare questo problema".Proprio per questo serve più solidarietà in Europa. "Assolutamente. Oggi c'è un atteggiamento dell'Europa che potrebbe essere diverso. E' importante che ci sia un dialogo tra l'Italia e l'Europa".