10 ottobre 2018- 18:55 Def: cabina regia investimenti, governo al lavoro per agevolare imprese

Roma, 10 ott. (AdnKronos) - Agevolare gli investimenti delle imprese in una logica di sistema Paese puntando sulle infrastrutture materiali e immateriali per rilanciare la crescita economica. Le riforme strutturali - dalla riforma del codice degli appalti alla riforma del codice civile passando dalla semplificazione burocratica fino al superamento della legge Fornero - sono gli strumenti, che secondo l'esecutivo, potrebbero favorire gli investimenti delle imprese creando un ambiente più amico delle imprese. E' questo, in estrema sintesi, la direzione in cui si muove l'esecutivo che oggi ha riunito a Palazzo Chigi la cabina di regia per gli investimenti. Secondo quanto riferiscono fonti partecipanti all'incontro di oggi, il Governo, che punta nei prossimi tre anni a 15 miliardi di investimenti, ha l'obiettivo di arrivare ad altri 30 miliardi di euro tra il 2022 e il 2033 grazie al contributo delle riforme strutturali. Nel 2008 gli investimenti in Italia rappresentavano 3% del pil ma nel 2017 sono scesi al 2%: il Governo punta nuovamente ad una loro crescita.