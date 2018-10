10 ottobre 2018- 18:55 Def: cabina regia investimenti, governo al lavoro per agevolare imprese (2)

(AdnKronos) - L'esecutivo, con questa cabina di regia e il confronto con le principali aziende del Paese, cerca di capire come stimolare questi investimenti in modo da arrivare ad investimenti privati aggiuntivi. Il ministero dell'Economia, su quel fronte, è già al lavoro dal mese di luglio scorso: il ministro dell'Economia, Giovanni Tria ha già incontrato le principali imprese controllate e partecipate per capire come valorizzare gli investimenti e per valutare insieme a loro come sollecitare gli attori privati a lavorare con le imprese pubbliche. "Cercheremo di cambiare le cose per gli investitori in una logica micro piuttosto che macro per facilitare il lavoro anche delle piccole imprese", ha sottolineato il ministro Tria secondo quanto riferiscono fonti presenti all'incontro.L'obiettivo del Governo è facilitare le imprese grazie alle riforme strutturali: la revisione del codice degli appalti nell'ottica di semplificare le norme, la riforma del codice civile che praticamente non ha subito revisioni dal 1942, la semplificazione burocratica e la riforma fiscale che punta alla lotta all'evasione e a rendere l'amministrazione fiscale maggiormente amica delle imprese. Misure, queste, che secondo alcuni analisti, potrebbero dare un contributo compreso tra 0,4 - 1 punto percentuale in più di pil.Il ministero dell'Economia, inoltre, secondo quanto riferiscono fonti presenti all'incontro, punta a la costituzione di una cabina di regia per sostenere le imprese nella progettualità in particolare per quanto riguarda l'uso dei fondi europei.