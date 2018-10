7 ottobre 2018- 15:09 Def: Camusso, non ci piace, molto probabile mobilitazione

Roma, 7 ott. (AdnKronos) - Il Def "non ci piace. Ci pare ampiamente contradditorio perché si fonda su un nuovo gigantesco condono dell'evasione, una politica fiscale sbagliata. C'è un'idea di flat tax prodotto solo per le partite Iva e non c'è una progressività della tassazione che colpirà chi è più debole". Si tratta di una manovra "che rinuncia a utilizzare la leva fiscale come leva di redistribuzione di politiche sociali e di sostegno". Ad affermarlo è il segretario generale della Cgil, Susanna Camusso a 'In mezz'ora in più' su Rai 3.Per Camusso, "vengono sbandierati provvedimenti, che poi valuteremo nel merito rispetto al cambiamento della legge Fornero. Mi pare che vediamo poca attenzione ai giovani e donne, solo a chi è vicinissimo alla pensione, non a ridisegnare un nuovo sistema". Inoltre, aggiunge, "una manovra cosi fiscalmente sbagliata porterà a tagli sul sistema sanitario nazionale" e quindi "ad una riduzione delle tutele per le persone. Va bene una politica che dia una mano ai redditi più bassi a chi è in difficoltà ma non vediamo investimenti e lavoro". Domani, rileva ancora il leader della Cgil, "ci sarà una riunione unitaria con Cisl e Uil per arrivare ad un giudizio comune" sulla manovra. Per la Cgil se la manovra non andrà incontro alle necessità di investimenti, di sviluppo e non darà risposta sui temi del lavoro, della ricerca, dell'istruzione e dei giovani "credo che è molto probabile che arriveranno forme di mobilitazioni". Il Governo, conclude, "dice che darà risposte a categorie in difficoltà ma non vediamo provvedimento conseguenti".