2 ottobre 2018- 12:07 Def: capigruppo Lega, caos mercati nasce da reddito cittadinanza

Roma, 2 ott. (AdnKronos) - "Tutto il caos dei mercati nasce dal reddito di cittadinanza che ancora non si sa cosa sia". Lo ha detto il capogruppo della Lega alla Camera, Riccardo Molinari, uscendo da Palazzo Chigi dopo aver incontrato, insieme al capogruppo leghista al Senato Massimiliano Romeo, il presidente del Consiglio Giuseppe Conte. "Le varie ipotesi di flat tax e quota cento - ha proseguito Molinari - sono state studiate con diverse declinazioni, invece l'elemento che manca di capire in cosa consiste è il reddito di cittadinanza: la platea, quale sarà il meccanismo". "Si parla anche - ha aggiunto Romeo - di riforma dei centri dell'impiego, sono meccanismi che ancora non conosciamo. L'unica cosa certa è che sembra non sia una misura assistenzialista. Dubito che per trovare le coperture ci saranno tagli alla sanità". "Su questo - ha concluso - ha ragione Di Maio quando dice che a volte si fa terrorismo mediatico".