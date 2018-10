5 ottobre 2018- 11:32 Def: Centinaio, l'agricoltura non si tocca, nessun taglio

Roma, 5 ott. (AdnKronos) - "Nel Def di agricoltura non se ne parla perché non si tocca, nel senso che non si taglia niente". Lo ha affermato il ministro delle Politiche agricole Gian Marco Centinaio rispondendo a chi gli chiedeva quali capitoli siano previsti nel Def per l'agricoltura, a margine della inaugurazione del Villaggio contadino della Coldiretti. "Questo per me è fondamentale in un momento in cui si parla di tagli, sembra di essere in sartoria, già il fatto di riuscire a tenere quello che abbiamo, almeno per quest'anno. Ho chiesto al presidente Conte e al ministro Tria su agriturismo e agricoltura di non toccare nulla perché ci serve per proseguire il nostro percorso". Quanto alle priorità il ministro ha precisato: "sono l'agricoltura 4.0, il reddito agli agricoltori, la sostenibilità dell'agricoltura e favorire l'abbinamento agricoltura e turismo, questo nel Def c'è". "Non sto chiedendo la Luna, contrariamente ad altri colleghi, - ha aggiunto - ma semplicemente di poter proseguire un lavoro di programmazione che è stato fatto già negli anni scorsi, senza smantellare e per crescere poco per volta" ha concluso Centinaio.