2 ottobre 2019- 15:39 Def: Cisal, 'segnali positivi, attendiamo risposte concrete'

Roma, 2 ott. (AdnKronos) - "Preso atto dell’impegno del governo in materia di disattivazione dell’aumento dell’Iva e lotta all’evasione fiscale". Lo dice il segretario generale della Cisal, Francesco Cavallaro, sul Def. “Parole che iniettano un certo ottimismo ma a cui bisognerà dare seguito con i fatti - sottolinea Cavallaro-. L’aumento dell’Iva metterebbe ko l’intero sistema produttivo scoraggiando investimenti e tagliando i consumi. Le affermazioni contrastanti delle ultime ore del ministro dell’Economia Gualtieri, il quale poco prima aveva parlato di 'rimodulazione dell’Iva', ci costringono a rimanere attendisti almeno fino alla presentazione ufficiale della Legge di Bilancio, vero banco di prova di questo nuovo esecutivo e manovra in cui ci aspettiamo risposte concrete alle questioni da noi attenzionate nei mesi scorsi in termini di sviluppo e di crescita". "La speranza è che a farne le spese non siano i soliti noti, lavoratori e pensionati, con l’inserimento di nuove tasse, mancati rinnovi contrattuali del pubblico impiego e del settore privato, mancata modifica del sistema pensionistico e non cospicuo taglio alle tasse ai lavoratori dipendenti”