2 ottobre 2018- 19:13 Def: Conte, avanti con impegni presi, al centro cittadini

Roma, 2 ott. (AdnKronos) - "Al lavoro per il cambiamento. Tutti insieme avanti determinati con gli impegni presi. La nostra manovra, per la prima volta, mette al centro i cittadini e fa il bene della gente". Lo scrive in un tweet il premier Giuseppe Conte, che posta una foto che lo ritrae alle prese col vertice economico sulla manovra in corso a Palazzo Chigi. Dallo scatto il clima sembra disteso, il ministro Giovanni Tria e i due vicepremier Luigi Di Maio e Matteo Salvini sorridenti. Presenti al tavolo anche il ministro degli Esteri Enzo Moavero Milanesi, il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Giancarlo Giorgetti, i due sottosegretari all'Economia Laura Castelli e Massimo Garavaglia.