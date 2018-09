28 settembre 2018- 15:26 **Def: Conte, Italia non è problema Ue ma risorsa**

Roma, 28 set. (AdnKronos) - "L'Italia non è un problema per l'Europa, l'Italia vuole essere una risorsa". Lo ha detto il premier Giuseppe Conte conversando con i cronisti fuori da Palazzo Chigi all'indomani del via libera del Cdm alla Nota di aggiornamento del Def.