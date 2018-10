4 ottobre 2018- 12:26 Def: Conte, non bisogna aver paura del cambiamento

Roma, 4 ott. (AdnKronos) - "Del cambiamento non bisogna aver paura" perché "quando l’obiettivo per cui si lavora è il bene della comunità bisogna avere il coraggio di sostenere le proprie idee e le proprie azioni fino in fondo. Anche quando quelle idee saranno contestate, avversate, ostacolate". Lo ha detto il premier Giuseppe Conte, intervenendo ad Assisi per le celebrazioni di San Francesco, patrono d'Italia."Lavorare per il bene comune e mettere le persone al centro della propria iniziativa - dice Conte rivendicando il lavoro fatto sul dl dignità e sul Def - sono le due linee guida che dovrebbero orientare l’azione di ogni governo".