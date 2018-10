4 ottobre 2018- 15:15 Def: Conte, non vedo l'ora di illustrarla a Ue, non si ragiona per slogan

Roma, 4 ott. (AdnKronos) - "Non vedo l'ora di poterla illustrare ai colleghi, agli altri leader e ai commissari europei. Datemi la possibilità di sedermi a un tavolo, non si ragiona a distanza per slogan o per battute. Parleremo di tutto documenti alla mano". Così il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, a margine delle celebrazioni di San Francesco Patrono d'Italia, ha risposto a una domanda sulle reazioni dell'Europa al Def. "E' ben costruita, ben meditata e articolata - ha affermato - abbiamo un piano di riforme razionale, l'ho definita coraggiosa ma ben costruita".