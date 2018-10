3 ottobre 2018- 16:36 Def: Conte, pensiero poveri mi tormenta

Roma, 3 ott. (AdnKronos) - "Mi tormenta il pensiero delle persone che vivono in assoluta povertà, delle persone che sono completamente esiliate dal consesso sociale. Risponderemo a questa emergenza stanziando somme cospicue per introdurre il reddito di cittadinanza. Ma eviteremo che questa misura esaurisca le sue finalità sul piano meramente assistenziale". Lo afferma il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, in una lunga intervista rilasciata a Famiglia Cristiana, nel numero in edicola domani."Condizioneremo l’erogazione di queste somme all’impegno dei destinatari a riqualificarsi presso i centri per l’impiego - premette il premier - che potenzieremo in linea con le migliori prassi internazionali. Il nostro obiettivo è recuperare i cittadini svantaggiati dal circuito lavorativo, in modo da restituire loro dignità, e coniugare equità, efficienza e produttività, in linea con il pilastro europeo dei diritti sociali".