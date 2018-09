28 settembre 2018- 15:57 Def: Conte, reddito cittadinanza contrasterà povertà

Roma, 28 set. (AdnKronos) - "C'è una grande attenzione verso i 5 milioni e oltre di poveri che vengono in Italia. Il reddito di cittadinanza contrasterà la povertà assoluta e anche quella relativa". Così il premier Giuseppe Conte, rispondendo alle domande dei cronisti all'indomani del via libera del Cdm alla Nota di aggiornamento del Def. A chi gli domanda se la manovra abolirà la povertà, come sostenuto dal ministro Luigi Di Maio, "assolutamente sì", risponde il presidente del Consiglio.