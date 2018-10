4 ottobre 2018- 15:17 Def: Conte, soldi per tutte misure, non tiriamoci per giacchetta

Roma, 4 ott. (AdnKronos) - "Ci sono soldi sufficienti per fare il reddito di cittadinanza, Fornero e semplificazione fiscale, tutte a pieno regime. Sono riforme che non appartengono all'una o all'altra forza politica, ho aderito a un contratto sottoscritto dai due leader: compattamente portiamo avanti tutte le riforme". Lo ha dichiarato il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, a margine delle celebrazioni per San Francesco, Patrono d'Italia, ad Assisi."Cerchiamo di non tirarci per la giacchetta - ha aggiunto - perché quando ci siamo seduti al tavolo abbiamo rifatto i conti mille volte, abbiamo previsto che porteremo avanti tutte e tre le riforme".