28 settembre 2018- 15:51 Def: Conte, spread? Quando mercati vedranno manovra scenderà

Roma, 28 set. (AdnKronos) - "E' chiaro che al presidente del Consiglio non fa piacere che sia salito lo spread però dobbiamo anche tener conto che ieri sera tardi abbiamo finito la manovra economica, non c'è stato neppure il tempo di una conferenza stampa, non c'è stata ancora la possibilità di illustrare ai mercati le linee essenziali e i dettagli della manovra economica". Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, parlando con i cronisti nel piazzale antistante Palazzo Chigi. "Sono molto confidente - ha proseguito - nel fatto che quando i mercati, i nostri interlocutori, perché noi abbiamo interlocutori anche finanziari in ragione del debito pubblico che abbiamo, conosceranno nei dettagli la manovra, siccome sono tutti versati a valutare gli investimenti nel medio e lungo periodo lo spread sarà assolutamente coerente con i fondamentali della nostra economia".