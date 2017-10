DEF: CP, SENATORI 'PISAPIANI' NON CI RAPPRESENTANO

3 ottobre 2017- 21:10

Roma, 3 ott. (AdnKronos) - "Leggiamo ancora oggi che alcuni senatori, definendosi 'pisapiani', dichiarino votazioni a nome di Campo Progressista 'e non solo'. Peccato che sono mesi che non partecipano a iniziative o riunioni di Campo progressista. Pertanto, ancora una volta, siamo costretti a ricordare che si tratta di posizioni personali che non rappresentano Campo Progressista né tanto meno Giuliano Pisapia". Lo dichiara Alessandro Capelli, portavoce di Campo Progressista.