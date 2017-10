DEF: D'ALEMA, MANI LIBERE, VOTIAMO QUEL CHE è GIUSTO

3 ottobre 2017- 21:59

Roma, 3 ott. (AdnKronos) - "Noi abbiamo mani libere, non siamo vincolati" e "votiamo quel che è giusto". Lo dice Massimo D'Alema a Carta Bianca spiegando che domani Mdp voterà a favore dello scostamento di bilancio altrimenti "non solo cadrebbe il governo" ma scatterebbe l'aumento dell'Iva con "conseguenze sui quei ceti popolari che a noi stanno a cuore". Quanto alla prossima legge di Bilancio, l'ex-premier aggiunge: "Se il governo vuole avere i nostri voti sulla manovra da che cosa deve fare. Non chiediamo posti, ma cose per i ceti piu' deboli". Del resto, osserva D'Alema, "per fare rimanere Ap hanno cambiato anche la legge elettorale...".