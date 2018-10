9 ottobre 2018- 16:20 Def: Di Maio, Bankitalia vuole Fornero? Si presenti a elezioni

Roma, 9 ott. (AdnKronos) - "Se Bankitalia vuole un governo che non tocca la Fornero, la prossima si volta si presenti alle elezioni con questo programma. Nessun italiano ha mai votato per la Fornero. E' stato un esproprio di diritti e democrazia che viene rimborsato. Giustizia è fatta. Indietro non si torna!". Lo scrive su Twitter il vicepremier e ministro dello Sviluppo Economico e del Lavoro, Luigi Di Maio.