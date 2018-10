1 ottobre 2018- 17:32 Def: Di Maio, con pace fiscale non votiamo condono

Roma, 1 ott. (AdnKronos) - "E' chiaro che noi non votiamo un condono e non ho notizie di intenzioni della Lega in favore di grandi evasori". Così il ministro dello Sviluppo economico e Lavoro e vicepremier, Luigi Di Maio al termine dell'incontro con i sindacati."Quindi se dall'Agenzia delle Entrate ci viene detto che quel tetto aiuta le persone in difficoltà, bene. Ma se non le aiuta non siamo d'accordo perché per noi le parti più deboli del paese devono essere preferite ai grandi evasori", dice spiegando come "soprattutto deve essere chiaro che non è con la pace fiscale che andremo a finanziare questa manovra".