7 ottobre 2018- 12:18 Def: Di Maio, con Ue pronti a dialogo, no volontà uscire euro e Ue

Roma, 7 ott. (AdnKronos) - "Se il problema è il pregiudizio verso questo governo non abbiamo speranza. Se invece c'è una volontà come hanno dichiarato ieri di voler dialogare con questo governo noi siamo pronti. Andremo a Bruxelles e spiegheremo tutto quello che vogliamo fare. Non c'è nessuna volontà di uscire dall'Europa né dall'euro". Così il vicepremier e ministro dello Sviluppo economico e del Lavoro, Luigi Di Maio, in Basilicata."Nonostante i problemi del debito pubblico italiano e nonostante la crisi - sottolinea Di Maio- le famiglie e gli imprenditori italiani ci hanno fatto diventare la seconda forza manifatturiera di Europa e ci hanno fatto diventare il paese con più risparmi. Questo non vuol dire che è tutto rose e fiori ma ci permette di andare a quei tavoli a testa alta", aggiunge Di Maio sostenendo che "il deficit ne facciamo un po' noi ma lo possiamo ripagare con la crescita".In ogni caso, sottolinea Di Maio, "se mi chiedono di scegliere tra numerini e cittadini io scelgo sempre i cittadini".