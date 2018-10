4 ottobre 2018- 09:41 Def: Di Maio, critiche per balcone di P. Chigi? Lo rifarei

Roma, 4 ott. (AdnKronos) - Le critiche per essersi affacciato, con i suoi, dal balcone di Palazzo Chigi la sera dell'approvazione del Def? "Lo rifarei, assolutamente sì. E' un festeggiamento che continueremo a fare, ieri abbiamo festeggiato con i parlamentari. Non si può ignorare l'importanza di quel che abbiamo fatto". Lo afferma il vicepremier e ministro del Lavoro e dello Sviluppo economico Luigi Di Maio, ai microfoni di Radio Radicale."Dire per 5 anni che volevamo fare delle cose, poi arrivare al governo e farle dopo che tutti dicevano che non si poteva" è, per Di Maio, è un traguardo che merita di essere festeggiato.