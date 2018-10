2 ottobre 2018- 21:06 Def: Di Maio, deficit/Pil resta a 2,4%, debito diminuirà con crescita

Roma, 2 ott. (AdnKronos) - "Confermiamo il 2,4%" nel rapporto deficit/Pil "e si punta a una diminuzione del debito negli anni successivi grazie alla crescita che ci sarà e ai tagli agli sprechi prodotti dal lavoro del nostro team 'mani di forbici'. Alcuni dettagli saranno ulteriormente definiti domani mattina". È quanto dichiara il vicepresidente del Consiglio e ministro del Lavoro e dello Sviluppo economico Luigi Di Maio, al termine del vertice sul Def a Palazzo Chigi."La manovra del popolo sarà coraggiosa -esordisce Di Maio snocciolando parte dei numeri resi noti giovedì scorso- e conterrà tutto quello che gli italiani ci hanno chiesto, quello che hanno votato il 4 marzo. Nessuno deve restare indietro: con i 10 miliardi per il Reddito di Cittadinanza diamo a tutti la possibilità di ricostruire il proprio futuro. Si tratta di una misura strutturale: grazie alla riforma dei centri per l'impiego, che potenzieremo in linea con le migliori esperienze internazionali per aumentare l'occupazione e permettere a chiunque di potersi riqualificare, migliorando quindi anche la produttività del lavoro"."Ci sbarazzeremo poi della legge Fornero -prosegue- perché tutti hanno diritto ad andare in pensione serenamente e i giovani hanno diritto ad entrare nel mondo del lavoro, rispondendo anche alle esigenze delle imprese. Stanzieremo 1 miliardo e mezzo di euro per risarcire i risparmiatori truffati dalle banche, un impegno che abbiamo preso sin dai primi giorni di governo e che manterremo".