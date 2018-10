4 ottobre 2018- 09:29 Def: Di Maio, diatriba su numeri? Soldi ci sono per tutte le misure

Roma, 4 ott. (AdnKronos) - "Ho visto che in queste ore c'è un po' di dibattito su quanto c'è per la Fornero e quanto per il reddito di cittadinanza, la misura che abbiamo messo in piedi prevede che tutta la platea abbia il reddito di cittadinanza e che si superi la legge Fornero andando in pensione con quota 100. Quindi si sta giocando sui numeri, ma ci sono i soldi per tutte le misure che abbiamo detto". Lo assicura il vicepremier e ministro del Lavoro e dello Sviluppo economico Luigi Di Maio, ai microfoni di Radio Radicale."Abbiamo la prima manovra del popolo - rivendica - dopo decine di anni di soldi tolti ai cittadini per alimentare privilegi e sprechi, ora, grazie ai tagli a privilegi e sprechi, ripaghiamo il popolo di tutti i torti subiti. E' una grande occasione che abbiamo per rilanciare l'economia e stare vicino a chi soffre. Ho visto gente dimenticata e abbandonata, esclusi che ora cominciamo a riportare nella società".