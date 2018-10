4 ottobre 2018- 15:41 Def: Di Maio, fondi per tutte le misure, Iva non aumenta

Roma, 4 ott. (AdnKronos) - Nella manovra "ci sono i fondi per tutte le misure" annunciate e anche "per ripagare i debiti di quelli di prima, infatti l'Iva non aumenta". Ad affermarlo al Question Time al Senato è il ministro dello Sviluppo economico e del Lavoro e vicepremier, Luigi Di Maio.