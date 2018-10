9 ottobre 2018- 21:19 Def: Di Maio, Italia non a rischio, mercati ci vogliono bene

Roma, 9 ott. (AdnKronos) - "Se non vogliono abolire la legge Fornero con quota 100 si possono sempre candidare perché la legge Fornero non era in nessun programma di governo e invece l'hanno approvata tradendo gli italiani. Noi stiamo solo ripristinando un po' di diritto e democrazia". Lo ha detto Luigi Di Maio parlando davanti a Palazzo Chigi insieme a Matteo Salvini a margine del vertice sulla manovra. "I mercati vogliono molto più bene all'Italia di tanti euroburocrati quindi non credo assolutamente nel fatto che l'Italia sia a rischio dal punto di vista finanziario".