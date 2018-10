3 ottobre 2018- 21:27 Def: Di Maio, manovra non pagata ma ripaga popolo italiano

Roma, 3 ott. (AdnKronos) - "Ci stanno rompendo le scatole in tutte le tv, in tutti i giornali dicendo che questa manovra del popolo è una manovra che pagherà il popolo italiano. No, è una manovra che ripaga il popolo italiano". Così il vicepresidente del Consiglio, Luigi Di Maio, in una diretta video sul suo profilo Facebook.