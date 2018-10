4 ottobre 2018- 09:36 Def: Di Maio, manovra scritta sotto dettatura popolo italiano

Roma, 4 ott.(AdnKronos) - La limatura del deficit/Pil per tenere buoni i mercati? "Direi proprio di no, andate a chiedere ai mercati se sono contenti di questa manovra. La manovra è stata scritta sotto dettatura del popolo italiano". Lo rivendica il vicepremier e ministro del Lavoro e dello Sviluppo economico Luigi Di Maio, ai microfoni di Radio Radicale."Abbiamo mantenuto le promesse", quello giallo verde è "un governo votato e si vede. Noi stiamo facendo quel che abbiamo detto, anche in tempi abbastanza brevi. Il rapporto deficit/pil calerà grazie alla crescita e agli investimenti".