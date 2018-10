10 ottobre 2018- 09:31 **Def: Di Maio, non facciamo come quelli di prima, coraggio o torniamo a casa**

Roma, 10 ott. (AdnKronos) - "Il mio obiettivo non è lo spread alto o lo spread basso ma la felicità dei cittadini e questo va la di là dei numeri. Se vogliamo iniziare anche noi a fossilizzarci sui numeri, allora faremo come quelli di prima e allora sarò io a dire agli italiani di mandarci a casa". A dichiararlo il vicepremier Luigi Di Maio, parlando a Radio Anch'io. Tornare indietro, avverte, significa "tradire gli italiani e io i miei concittadini non li abbandono".