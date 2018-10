4 ottobre 2018- 09:36 Def: Di Maio, ora confronto serio con Ue per buon esito

Roma, 4 ott. (AdnKronos) - "Adesso può partire una seria e sana interlocuzione con la commissione europea per arrivare a un buon esito. Questa legge di bilancio è equilibrata e non fa niente di strano rispetto ad altri governi che in passato hanno fatto il 2,5, il 3 o altro". Lo afferma il vicepremier e ministro del Lavoro e dello Sviluppo economico Luigi Di Maio, ai microfoni di Radio Radicale.