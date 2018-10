3 ottobre 2018- 21:36 Def: Di Maio, ora inizia dialogo con Ue

Roma, 3 ott. (AdnKronos) - "Adesso inizia un dialogo con le istituzioni europee, perchè noi dobbiamo soltanto spiegare le ragioni per cui abbiamo deciso di alzare la testa come Paese e di aiutare i cittadini italiani". Lo spiega il vicepresidente del Consiglio, Luigi Di Maio, in una diretta video sul suo profilo Facebook.