30 settembre 2018- 12:42 Def: Di Maio, Pd e Fi vogliono nuovo colpo Stato finanziario

Roma, 30 set. (AdnKronos) - "Noi abbiamo stravolto tutto e abbiamo messo al primo posto l'interesse dei comuni cittadini, andando a intaccare gli interessi di partito che ormai restano difesi soltanto dai tecnocrati piazzati dai partiti all'interno dei ministeri. La nostra manovra è per la crescita della ricchezza dell'Italia. Economisti del calibro di Giovanni Dosi hanno detto che con la manovra del popolo e il deficit al 2,4% l'economia reale crescerà. Il Pd e Forza Italia non riescono a fare un'opposizione politica e quindi con i loro giornali creano terrorismo mediatico per far schizzare lo spread sperando in un altro colpo di Stato finanziario: sono degli irresponsabili nemici dell'Italia". Lo scrive il vicepresidente del Consiglio, Luigi Di Maio, sul Blog delle Stelle."Ma nonostante il loro cinico impegno -aggiunge- lo spread non è schizzato perchè gli investitori tutto questo lo sanno. In Italia c'è un governo forte, compatto e destinato a durare che ha il consenso popolare più alto d'Europa e che fa gli interessi del Paese".