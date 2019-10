3 ottobre 2019- 22:01 Def: Di Maio, 'se aumenta Iva viene meno senso governo'

Roma, 3 ott. (AdnKronos) - "Se aumenta l'Iva viene meno il senso di questo governo". Lo dice Luigi Di Maio a Dritto e Rovescio. "Per me le tasse si devono abbassare e non aumentare. Il Movimento 5 Stelle non voterà mai nessuna legge di bilancio che aumenta l'Iva".