28 settembre 2018- 11:14 Def: Di Maio, spread? Non sono preoccupato, creeremo crescita

Roma, 28 set. (AdnKronos) - "Non Sono preoccupato": lo afferma il vicepremier Luigi Di Maio a chi gli chiede cosa pensa dell'aumento dello spread e del calo della borsa il giorno successivo al varo della nota di aggiornamento al Def . "Questo perché -spiega a margine di un convegno sul 5G- nei prossimi giorni voglio incontrare tutti, soggetti pubblici e privati". Di Maio sottolinea, infatti, come "nel 2,4% ci sono 15 miliardi di euro di investimenti; è il più grande piano mai fatto in Italia e questo consentirà di avere una'alta redditività". Di Maio ha sottolineato come in Italia ci saranno "risorse fresche insieme ai 12-13 miliardi che sono in pancia alla Pa" e che "ora saranno sbloccati". Dunque, "il debito scenderà perchè aggiunge gli investimenti che andremo a fare quest'anno creeranno una crescita economica inaspettata. Ora andremo semplicemente a spiegare le nostre ragioni".