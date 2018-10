10 ottobre 2018- 09:39 Def: Di Maio, strumentalizzate parole Savona su spread

Roma, 10 ott. (AdnKronos) - Le parole del ministro Paolo Savona sullo spread "sono state strumentalizzate". A dirlo è il vicepremier Luigi Di Maio, parlando a Radio Anch'io. "Lo spread a 400? Ci sono troppe persone dell'establishment che fanno il tifo per lo spread a 400 ma i mercati vogliono molto più bene all'Italia di queste persone", afferma Di Maio. "Io sono molto ottimista, quando parleremo con l'Europa si calmerà".Per Di Maio, inoltre, "il tema non è lo spread. Se le banche non sono solide, nonostante tutti i soldi che gli hanno dato in questi anni bisogna fare politiche per consolidare i bilanci delle banche".