8 ottobre 2018- 15:28 Def: Di Maio, su reddito cittadinanza dl dopo manovra se serve

Roma, 8 ott. (AdnKronos) - "La maggior parte del reddito di cittadinanza lo metteremo nella Legge di Bilancio. Qualora dovesse servire una normativa perché nella legge di bilancio non riusciamo a mettere tutte le norme, subito dopo" la manovra "facciamo un decreto legge per dare le ultime norme che ci servono per far funzionare al meglio il sistema". Lo ha detto il vicepremier e ministro del Lavoro e dello Sviluppo economico Luigi Di Maio, rispondendo alle domande dei cronisti all'ambasciata italiana a Berlino.