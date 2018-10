2 ottobre 2018- 16:49 Def: Di Maio, Ue ci minaccia ma non ci fermiamo

Roma, 2 ott. (AdnKronos) - "Siamo in una fase particolare per il Paese. A qualcuno dà fastidio che l'Italia abbia cominciato a rialzare la testa e che qualcuno inizi a rispettare le promesse fatte in campagna elettorale. Noi non ci fermiamo davanti alle minacce, questo è un governo sostenuto dal 60 per cento degli elettori e non ci fermiamo davanti a una commissione che non rappresenta neanche l'1 per cento del consenso popolare". Lo ha detto Luigi Di Maio a proposito delle tensioni con Bruxelles sul Def.