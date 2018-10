6 ottobre 2018- 17:27 Def: D'Uva, chi spara contro M5S augura male italiani

Roma, 6 ott. (AdnKronos) - “Stiamo assistendo all’assurda alleanza tra media e vecchie forze politiche che tentano di denigrare l’azione politica del Movimento. Questa volta, però, hanno superato ogni limite, anzi dovrebbero chiedere scusa agli italiani! Denigrare il reddito di cittadinanza, la pensione di cittadinanza, il superamento della legge Fornero, il risarcimento ai truffati dalle banche non significa sparare contro il Movimento, ma augurare il male agli italiani". Lo sottolinea in un post su Facebook Francesco D'Uva, capogruppo M5S alla Camera."Mandare gente in tv a sparare contro queste fondamentali misure -aggiunge- serve solo a fare terrorismo mediatico e psicologico. Scrivere editoriali nei ‘giornaloni’ contro la manovra del popolo significa nascondere la verità dei fatti agli italiani. Ma questi personaggi conoscono i problemi degli italiani? Leggono i dati relativi alla povertà e alla disoccupazione? Con quale coraggio prendono in giro la nostra azione di governo?"