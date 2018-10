4 ottobre 2018- 16:45 Def: effetto 'scia' e hedge fund in campo, i rischi di un downgrade Italia/Adnkronos (2)

(AdnKronos) - Sugli effetti di un downgrade pesa molto anche l'outlook. "Di per sé, un declassamento di un'agenzia di rating può non essere un fatto sconvolgente, in certi contesti. Contano anche l'outlook, cioè le prospettive future, e l'aspetto corale di questa scelta, se cioè confermata dalle altre agenzie", sottolinea a sua volta Antonio Cesarano, Chief global strategist di Intermonte. Lo scenario peggiore è che al downgrade di Moody's si sommi un outlook negativo, che dia prospettive di un ulteriore taglio del rating da qui ai prossimi 6/12 mesi. Se poi a ridosso arrivasse anche un downgrade di S&P - il suo giudizio è in agenda il 26 ottobre - o anche solo una revisione in negativo dell'outlook, il mercato potrebbe cominciare a riposizionarsi. "Stare al limite dell’investment grade è molto rischioso perché il mercato tende ad anticipare le azioni delle agenzie di rating", osserva l'analista. L'eventualità provocherebbe effetti quasi immediati, anche se non meccanici. In primo luogo, possono cambiare le politiche di investimento dei grandi fondi internazionali, ossia fondi comuni o fondi pensione, che diversificano e mettono un tetto massimo ai titoli più rischiosi.