Def: effetto 'scia' e hedge fund in campo, i rischi di un downgrade Italia/Adnkronos (3)

4 ottobre 2018 Def: effetto 'scia' e hedge fund in campo, i rischi di un downgrade Italia

(AdnKronos) - "Quando ci si avvicina a questa soglia, cambia il mercato e cambiano i compratori. Con un rating 'junk' - osserva Geranio - molti compratori istituzionali, soprattutto fondi comuni e fondi pensione, non possono più comprare perché hanno limiti in statuto su investimenti ad alto rischio. Da una parte il mercato si restringe, dall'altra cambiano gli interlocutori, un po' di più hedge fund e meno investitori stabili, come gli assicurativi, cosa che ci esporrebbe a una maggiore volatilità". Ci sarebbe poi da considerare l'effetto scia che il downgrade di un rating sovrano porta con sé. Le agenzie di rating riuniscono i comitati e valutano le implicazioni del declassamento di un Paese sulle società residenti che emettono obbligazioni. Sarebbe, nel caso, quasi scontata una revisione per il settore pubblico (Comuni, pubblica amministrazione), per quello delle partecipate statali e soprattutto per quello delle banche, molto esposti sui titoli governativi. Gli istituti italiani, secondo i dati di Banca d'Italia, possedevano a luglio 373,3 miliardi di Titoli di Stato in portafoglio, un numero in crescita di circa 40 miliardi di euro negli ultimi sei mesi. "In questi casi, gran parte delle società, a ruota, subisce un declassamento del proprio rating. Quelle che hanno per lo più interessi all'estero potrebbero uscirne indenni, ma sono più l'eccezione della regola", sottolinea Cesarano. Quanto allo sguardo delle Authority europee nei nostri confronti non cambierebbe molto. Per le regole della Bce, sia ai fini del QE che ai fini del rifinanziamento con Titoli di stato come collaterali di garanzia, basta che almeno una delle quattro agenzie mantenga il Paese in area investment grade per continuare le operazioni.