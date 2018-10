4 ottobre 2018- 16:45 Def: effetto 'scia' e hedge fund in campo, i rischi di un downgrade Italia/Adnkronos (4)

(AdnKronos) - "Questo è vero, ma - puntualizza Geranio - c'è anche il mercato interbancario e su quello italiano potrei aspettarmi una stretta: i titoli messi a garanzia, peggiorata la loro qualità, potrebbero subire un haircut, cioè un taglio del valore applicato alla garanzia". Oppure, le banche "potrebbero aumentare il costo del funding, dei finanziamenti, ammesso che vogliano ancora farne". A cosa guarderà Moody's prima di decidere? "Sicuramente alla gradualità dell'implementazione delle misure annunciate dal nuovo Governo e agli obiettivi di riduzione del debito". Nella nota del 20 agosto in cui l'agenzia americana ha annunciato che avrebbe aspettato la fine di ottobre per pronunciarsi, lo stallo delle "riforme strutturali" è citato come uno dei rischi significativi per una revisione del giudizio, insieme all'indebolimento dell'opera di consolidamento dei conti pubblici."A livello macroeconomico, i segnali sono positivi, anche il mercato del lavoro sta migliorando. Lo stato di salute generale dell'Italia rispetto al 2011 è migliorato e questo non dovrebbe giustificare un downgrade". Tuttavia, ammette la docente della Bocconi, "potrebbe essere legato solo alla capacità di questo Stato di far fronte agli obblighi e gli annunci che vengono fatti sul debito e deficit sono quelli che peseranno di più sulla decisione. Il nostro pregresso, purtroppo, conta più del nostro futuro".