DEF: FERRARA, VOTO UNANIME GRUPPI MDP, SU BILANCIO DECIDEREMO

3 ottobre 2017- 20:29

Roma, 3 ott. (AdnKronos) - "Oggi nelle assemblee dei gruppi di Camera e Senato di Mdp abbiamo condiviso all’unanimità la scelta di votare a favore dello scostamento di bilancio e di non votare la relazione alla norma di aggiornamento al Def, ritenendo insufficiente la relazione di Padoan". Lo dichiara Ciccio Ferrara, vicepresidente di Articolo 1 - Movimento Democratico e Progressista a Montecitorio e tra i promotori di Campo Progressista."Sulla legge di stabilità, invece, il confronto prosegue e solo a verifica ultimata -prosegue Ferrara- decideremo quale sarà il nostro atteggiamento. Nell’incontro di ieri tra Giuliano Pisapia, i capigruppo di Mdp e il Presidente del Consiglio si è aperta un’interlocuzione e abbiamo posto al governo alcune priorità ben precise e verificheremo nei prossimi giorni se ci sarà quella svolta auspicata su temi come la sanita', il diritto allo studio e il mercato del lavoro"."Pisapia non va tirato per la giacchetta -conclude Ciccio Ferrara- farà le sue valutazioni e dirà la sua opinione quando lo riterrà opportuno, così come i gruppi parlamentari, in assoluta autonomia assumeranno una posizione in base alle risposte che riceveremo dal governo".