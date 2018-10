4 ottobre 2018- 17:45 Def: Fitoussi, più che deficit/pil al 2,4% importante conoscere visione

Roma, 4 ott. (AdnKronos) - "L'importante è la politica economica del Governo italiano e la visione per favorire la crescita. Non è importante un obiettivo di deficit/pil al 2,4% o al 2% come inizialmente previsto. Una differenza dello 0,4% non è una catastrofe atomica". Così all'Adnkronos l'economista francese Jean-Paul Fitoussi, docente all'istituto di studi politici di Parigi e all'Università Luiss di Roma, commentando la manovra annunciata dal Governo italiano.Le misure che si trovano nella manovra del Governo italiano, sottolinea Fitoussi, "non mi sembrano aberranti per quanto riguardano i principi. Quello che ora vorrei sapere è la visione globale". L'economista francese "non è contrario al reddito di cittadinanza" anche perché, osserva, "anche in Francia esiste sotto un'altra forma. Era il reddito minimo di inclusione e ora reddito minimo di solidarietà. Quindi che esista un reddito di questo tipo in Italia mi sembra un complemento indispensabile anche perché il sistema di protezione sociale è inferiore a quello francese attualmente. Per l'Italia quindi considero l'introduzione di un reddito di cittadinanza come una buona misura. E a chi dice che l'importo di 780 euro è troppo elevato direi che dovrebbero provare a vivere loro con 780 euro".