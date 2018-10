4 ottobre 2018- 17:45 Def: Fitoussi, più che deficit/pil al 2,4% importante conoscere visione (2)

(AdnKronos) - Questo reddito di cittadinanza, sostiene ancora Fitoussi, "può essere utile a rilanciare i consumi anche perché si tratta di dare soldi a chi ne ha veramente bisogno. Chi li riceverà non avrà altra scelta che spenderli perché non possono risparmiare e quindi questa misura rilancerà i consumi". Per Fitoussi flat tax e reddito di cittadinanza potrebbero non bastare per rilanciare la crescita in Italia. "Quello che ci possiamo chiedere è se queste misure sono sufficienti. Servirebbe forse qualcosa di più massiccio come un piano di investimento e un piano infrastrutturale". Per l'economista francese, comunque, "la vera scelta" che bisognerà fare a livello economico è quella che riguarderà le pensioni. "L'Italia sta puntando a fare una scelta generosa a favore delle pensioni mentre in Francia c'è una politica più restrittiva sulle pensioni. La vera questione è questa e il rapporto tra le generazioni". Insomma per Fitoussi quello che importa è conoscere la visione del Governo italiano: "è un governo anti europeo? che vuole uscire dall'euro? che ha come modello l'Ungheria? Questa è la questione che mi interessa".