10 ottobre 2018- 11:00 Def: Fraccaro, governi passato in Ue con cappello in mano

Roma, 10 ott. (AdnKronos) - “I governi precedenti andavano in Europa con il cappello in mano chiedendo di sforare per fare gli interessi delle fondazioni bancarie. Noi abbiamo detto chiaramente all’Europa qual è la nostra volontà politica: i cittadini hanno scelto il cambiamento affinché si facessero politiche a sostegno degli italiani, che non necessariamente devono piacere ai grandi speculatori finanziari". Lo ha affermato il ministro per i Rapporti con il Parlamento e la democrazia Diretta, Riccardo Fraccaro, ospite di Omnibus su La7."L’Europa ha il compito di difendere gli Stati membri dagli attacchi speculativi, poi le opinioni politiche, le divergenze e le interpretazioni dei trattati sono sul tavolo di discussione - prosegue - Non credo però che si possa ricattare un governo attraverso lo spread: è inaccettabile. Non posso permettere come membro del governo che si faccia speculazione sugli italiani”.