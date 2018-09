28 settembre 2018- 18:33 Def: Fratoianni, problema non è deficit ma per fare cosa (2)

(AdnKronos) - "Nel frattempo -prosegue Fratoianni- rimane in campo l’ingiustizia sociale di questa Italia. C’è chi non paga un centesimo di tasse, pur avendo enormi capitali a disposizione e da anni si arricchisce sulla pelle di lavoratori, pensionati e disoccupati. Ricordo inoltre che in Italia si evadono 110 miliardi l’anno (più o meno 3 manovre finanziarie), che spendiamo 70 milioni di euro al giorno per spese militari, che ci sono grandi patrimoni accumulati nelle mani del 1% della popolazione italiana, concessioni statali a prezzi di saldo, grandi opere inutili. ""Infine, c’è un punto che andrebbe chiarito - conclude Fratoianni - nel Programma nazionale delle riforme che accompagna il DEF, si parla di un taglio di 5 miliardi a sanità, welfare, scuola, servizi. Si finanzia la flat tax con i soldi tolti al welfare? ..."