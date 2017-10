DEF: GARDINI (FI), AUMENTERà TASSE E DEBITO, UN VERO DISASTRO

4 ottobre 2017- 17:16

Venezia, 4 ott. (AdnKronos) - "C'è poco da esultare per l'approvazione in Senato del quadro economico-finanziario della prossima Legge di Bilancio. I recenti dati certificano come l'Italia sia il fanalino di coda dell'Europa per tasso di crescita e il governo Gentiloni, invece di trovare soluzioni più incisive per invertire questo trend, si inventa provvedimenti che non fanno altro che aumentare tasse e debito pubblico. Un vero disastro. Bisogna tornare al più presto alle urne e ridare la parola ai cittadini stanchi di essere presi in giro da ormai troppo tempo". Lo dichiara Elisabetta Gardini, capogruppo di Forza Italia al Parlamento Europeo.