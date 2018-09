30 settembre 2018- 11:47 Def: Gasparri, pronti a contrastare grande imbroglio

Roma, 30 set. (AdnKronos) - “Attenti a chi pagherà il conto di tutte le promesse demagogiche grilline. Si prospettano tagli drastici a tante detrazioni fiscali. Tra le quali quelle che riguardano i mutui sulle case, l’edilizia, le spese per l’istruzione e le spese per la salute. Casa, cure e studio vengono falcidiate dai grillini". Lo sottolinea il senatore di Forza Italia, Maurizio Gasparri. "Le promesse facili -aggiunge- comporteranno punizioni per molte famiglie italiane. Staremo attenti ad ogni dettaglio e contrasteremo il grande imbroglio non appena prenderà consistenza”.