30 settembre 2018- 11:28 Def: Gelmini, Conte come Forlani e Di Maio come Pomicino

Roma, 30 set. (AdnKronos) - "Da un lato le sagge parole del Presidente Mattarella su tenuta conti pubblici, dall'altro Conte che nell’intervista al Corriere non dice nulla (nemmeno un numero). Sembra Forlani... 'Parlo senza dir niente? Potrei farlo per ore'. Conte come Forlani, Di Maio come Pomicino". Lo scrive su Twitter Mariastella Gelmini, capogruppo di Forza Italia alla Camera.