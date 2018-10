3 ottobre 2018- 21:36 Def: Gelmini, lavoreremo per stravolgere manovra in Parlamento

Roma, 3 ott. (AdnKronos) - Def. Salta fuori qualche spicciolo per investimenti, ma struttura resta grillina nel midollo. Reddito di cittadinanza (senza spese ‘immorali’) e assistenzialismo. Niente per le imprese, niente per chi produce. Lavoreremo in Parlamento per stravolgere una manovra dannosa per il Paese”. Lo scrive su Twitter Mariastella Gelmini, capogruppo di Forza Italia alla Camera.