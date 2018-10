6 ottobre 2018- 14:10 Def: Gelmini, serve choc fiscale, flat tax e puntare su lavoro

Milano, 6 ott. (AdnKronos) - "Bisogna puntare sul lavoro, sui giovani, anche sui giovani del Mezzogiorno che non chiedono la paghetta di Stato, il reddito di cittadinanza per stare comodamente sul divano, chiedono lavoro. E quindi bisogna detassare i contratti per i neo assunti, bisogna tagliare il costo del lavoro, bisogna investire nella formazione, e basta con i centri per l’impiego che non risolvono il problema del lavoro, puntiamo sulle agenzie interinali". Così Mariastella Gelmini, capogruppo di Forza Italia alla Camera dei deputati, a margine di '#IdeeItalia. La voce del Paese', la convention azzurra organizzata a Milano dal gruppo azzurro di Montecitorio."L’altro punto fondamentale è la flat tax che è sparita dall’agenda di governo, è diventata ben poca cosa, solo per un milione di persone. Invece noi vogliamo uno choc fiscale per tutti gli italiani. Senza puntare sull’impresa, senza puntare sul lavoro e sul taglio delle tasse il Paese non va da nessuna parte", conclude.